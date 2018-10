Crescimento do volume de negócios na indústria abranda para 3,1% em agosto

O índice de volume de negócios na indústria apresentou um crescimento homólogo de 3,1% em agosto, taxa inferior em 6,8 pontos percentuais à registada em julho, resultado de um abrandamento no mercado nacional e internacional.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), “ambos os mercados [nacional e internacional] registaram taxas de variação homóloga inferiores às verificadas no mês precedente” o que justificou o abrandamento do crescimento do índice de volume de negócios na indústria em Portugal.

No mês de agosto, o índice de vendas com destino ao mercado nacional cresceu 4,3%, após um aumento de 7,8% em julho, enquanto o índice relativo ao mercado externo teve um crescimento de 1,0%, que compara com um aumento de 12,9% no mês anterior.

Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas apresentaram variações homólogas de 2,3%, 4,6% e 0,8% em agosto (2,7%, 5,6% e 3,1% no mês anterior, pela mesma ordem).

