Diretor de Informação da RTP desconfia de complot interno contra si

Paulo Dentinho, diretor de informação da RTP, desconfia que existe um “possível complot contra si envolvendo elementos” da estação pública e do site Vox Pop TV, de acordo com declarações que fez ao Conselho de Redação da RTP. A notícia é avançada pelo Público esta terça-feira.

Estas declarações, feitas no âmbito de uma reunião entre o diretor de informação da RTP com o órgão representativo da redação da televisão pública, surgem depois da polémica entre Dentinho e a assessora de imprensa de Cristiano Ronaldo a propósito de dois posts publicados pelo jornalista no seu Facebook onde abordava o caso de alegada violação que envolve o futebolista. Nas publicações, feitas no âmbito de um perfil fechado, Dentinho criticava os “homens que violam mulheres”. Após críticas sobre a sua alegada parcialidade com origem na Gestifute, empresa que representa Ronaldo, o jornalista acabou por apagar os posts. Agora considera que os seus textos “eram excessivos”

Numa reunião do Conselho de Redacção (CR) da RTP, o diretor de informação recusou-se a responder às perguntas dos elementos daquele órgão e limitou-se a ler uma declaração.

Paulo Dentinho considera que “há indícios que sustentam suspeitas de um possível complot contra si”, lembrando que os seus posts no Facebook eram “de âmbito privado e fechado” mas que serviram, acrescenta, “para lançar aquilo que admite poder ser uma campanha” contra si. Considerando que é uma situação “grave”, admitiu queixar-se às autoridades, lê-se no comunicado a que o Observador teve acesso.

No texto do comunicado, os membros do Conselho de Redação “lamentam a linguagem utilizada pelo diretor de Informação, assim como o aproveitamento do [site] Vox Pop TV neste assunto”. Este site foi o primeiro a noticiar e a dar relevo ao post de Paulo Dentinho.

Dentinho disse ao CR que “não há qualquer inquérito interno a decorrer contra si”, admitindo que se tratou de um “texto excessivo”, razão pela qual retirou o post”, lê-se no comunicado.

O jornal Público instou a administração da RTP a confirmar a informação prestada por Paulo Dentinho ao CR mas fonte do órgão de gestão da estação não quis comentar.

Aquele jornal cita ainda um parecer jurídico entregue ao CR que defende que Paulo Dentinho não ofendeu nem tomou partido ou por Cristiano Ronaldo ou por Kathryn Mayorga, a norte-americana que acusa o futebolista português de violação. Nos posts de Dentinho “ninguém é acusado de ser violador e ninguém é mencionado como trabalhador do sexo”, defendem os juristas que elaboraram o parecer, cuja identidade não é conhecida a pedido dos próprios autores do documento.

