Giroscópio do telescópio Hubble avariou e agora dá direções erradas

O telescópio espacial Hubble, em órbita há 28 anos, sofreu uma avaria na última sexta-feira: um dos seus giroscópios falhou e começou a apontar para direções erradas, impossibilitando a correta observação do espaço pelos cientistas. A NASA já teria previsto uma avaria para este ano, mas esta foi uma falha súbita.

De acordo com informações transmitidas pela BBC, o telescópio está neste momento a trabalhar apenas com funções essenciais. Durante o fim-de-semana, o Hubble foi colocado em ”modo de segurança” enquanto os cientistas procuravam resolver o problema. O aparelho já tinha registado problemas giratórios em 2009, numa missão de manutenção, e nessa altura foram substituídos seis dispositivos, três dos quais considerados inutilizáveis.

Em declarações ao jornal The Guardian, o diretor do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial, Kenneth Sembach, responsável pelo Hubble, acredita que ”o Hubble está em boas mãos agora” e desvaloriza a falha súbita: ”o facto de termos alguns problemas de giroscópio e uma longa tradição no observatório”.

Para que servem os giroscópios?

O Hubble está a 340 milhas (cerca de 450 quilómetros) da Terra e é através dos seus giroscópios que é possível o correto posicionamento durante as observações. Isso permite aos astronautas a análise profunda do cosmos, a descoberta de sistemas solares distantes, assim como, buracos negros e galáxias. Na semana passada, os astronautas anunciaram ter descoberto a primeira lua fora do sistema solar, com a ajuda do Hubble.

Ao The Guardian, o diretor Kenneth Sembach afirma que ” dois dos giroscópios do Hubble estão a trabalhar bem” e que ”o terceiro está na reserva, após ter tido um ”percalço engraçado”, ainda assim consideram está a fazer um bom trabalho”, acrescentou.

Desde que foi lançado, em 1990, o Hubble fez mais de 1,3 milhões de observações e o observatório descreve-o como um dos mais importantes instrumentos científicos criados.

Continuar a ler