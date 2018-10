Google recorre da multa recorde imposta pela União Europeia

O grupo norte-americano Google anunciou esta terça-feira que recorreu contra a multa recorde de 4,34 mil milhões de euros, imposta em julho pela União Europeia (UE) por abuso de posição dominante do sistema de exploração para “smartphones Android”.

“Nós recorremos contra a decisão da Comissão Europeia sobre Android no Tribunal da União Europeia”, declarou o porta-voz da Google Al Verney, num email enviado à AFP.

A 18 de julho, a Comissão Europeia aplicou uma multa com valor recorde de 4,3 mil milhões de euros ao gigante norte-americano Google por abuso de posição no mercado devido ao sistema Android. Esta sanção visava punir a Google por violação das regras “anti-trust” (de concorrência) da União Europeia (UE) pela posição dominante do seu sistema operativo para smartphones, Android, de modo a garantir a predominância das suas próprias aplicações — com destaque para o serviço de navegação Chrome.

O valor da multa ultrapassa o anterior recorde, de 2,42 mil milhões, também atribuída à Google em junho de 2017 por favorecimento do serviço de comparação de preços ‘Google Shopping’ em relação aos seus concorrentes.

O sistema de exploração Android é utilizado por 80% dos aparelhos na Europa e em todo o mundo, sendo o também gigante Apple a principal exceção. O recurso pode tardar anos a ser julgado pela justiça europeia.

O tribunal da UE, composto de pelo menos um juiz por Estado-membro, é uma das duas jurisdições do Tribunal de Justiça da UE, cuja sede é no Luxemburgo.

