Richard Branson garante que Virgin está “a semanas” de viajar no espaço

O empresário inglês Richard Branson acredita que a sua companhia Virgin Galactic está cada vez mais perto de fazer viagens no espaço. No início deste ano, Branson admitiu que a Virgin Galactic se encontrava numa luta renhida com a Amazon de Jeff Bezos e a SpaceX de Elon Musk na corrida ao transporte de passageiros para o espaço.

Nós chegaremos ao espaço dentro de semanas, não de meses”, garantiu Branson em entrevista ao canal americano CNBC.

Richard Branson, conhecido por ser um investidor ativo no campo das viagens espaciais desde 2004, deseja fazer parte de uma das viagens, organizadas pela Virgin Travel, assim que terminar o seu treino de preparação física, ao estilo dos astronautas, durante meses.

“Levaremos pessoas ao espaço num curto espaço de tempo, por isso avizinham-se meses muito prometedores”, acrescentou. “Considero que há um nicho de mercado para pessoas que gostariam de ser astronautas e ir ao espaço. E cabe-nos a nós fazer naves espaciais que sejam capazes de acorrer a esta procura”

Importa referir que o preço de um bilhete para se viajar até ao espaço é estimado rondar os 250 mil dólares, embora o fundador e presidente da Virgin Galactic afirme que o preço pode vir a reduzir para 40 ou 50 mil euros, durante a próxima década, consoante os resultados desta nova etapa das viagens espaciais.

