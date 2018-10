Joaquim Chissano integra Grupo de Alto Nível para as relações UE-África

O ex-Presidente moçambicano Joaquim Chissano integra o Grupo de Alto Nível para as Relações UE-África, esta quarta-feira criado pela Fundação Mo Ibrahim e pelas organizações Amigos da Europa e ONE, que combatem a pobreza, particularmente em África.

O Grupo de Alto Nível, lançado esta quarta-feira em Bruxelas, inclui responsáveis de organizações e fundações internacionais e antigos chefes de Estado e de Governo de países africanos, entre os quais o moçambicano Joaquim Chissano.

Na reunião inaugural, foi debatida a questão do desemprego jovem em África, com a presença do comissário europeu para a Cooperação Internacional e Desenvolvimento, Neven Mimica.

O Grupo de Alto Nível irá reunir-se duas vezes por ano, alternando entre os continentes europeu e africano, estando o próximo encontro agendado para abril de 2019, em Abidjan, na Costa do Marfim.

