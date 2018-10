Astronautas aterram de emergência por erro num foguetão Soyuz

O astronauta Nick Hague da NASA e o cosmonauta Alexey Ovchinin da Roscosmos estão a regressar à Terra depois de o foguetão russo Soyuz que os levaria até à Estação Espacial Internacional ter acusado erros de funcionamento minutos depois da descolagem em direção ao espaço. A agência espacial norte-americana diz que os astronautas detetaram problemas no motor da aeronave, que está neste momento a fazer um regresso de emergência à Terra em modo balístico.

O foguetão Soyuz, que é o mais utilizado para levar astronautas e carga útil até à Estação Espacial Internacional, tinha levantado voo às 09h40 de Lisboa a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. Quatro minutos mais tarde, a NASA anunciava no Twitter que “houve um problema com o foguete de lançamento” e que “as equipas [norte-americanas] estão em comunicações com os parceiros russos para obter mais informações sobre o problema com o impulsionador do lançamento”.

Pouco depois, a NASA oficializava que “a tripulação está a voltar à Terra em modo de descida balística”, num percurso mais a pique do que é normal. Há equipas de busca e salvamento a caminho do local onde Nick Hague e Alexey Ovchinin devem aterrar a bordo de uma cápsula da aeronave Soyuz. A agência espacial norte-americana dizem que os dois astronautas estão “em boas condições” e que estão a manter contacto com a Terra.

Este erro acontece pouco mais de um mês depois de um buraco ter sido detetado na parte russa ancorada à Estação Espacial Internacional. O buraco, que tinha dois milímetros de diâmetro e que tinha sido feito com recurso a uma broca, provocou uma fuga de ar mas foi imediatamente selado pelos astronautas a bordo do laboratório espacial.

Siga em direto.

Continuar a ler