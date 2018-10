A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, acredita ser a pessoa que mais sofre com o bullying no mundo, com base no que “as pessoas estão a falar” sobre si.

Malania Trump falava numa entrevista à cadeia norte-americana ABC em que promovia a sua iniciativa Be Best, que aborda o bullying online.

“Eu poderia dizer que sou a pessoa que mais sofre de bullying no mundo”, disse a mulher do presidente norte-americano, Donald Trump. Melania Trump disse também que há pessoas na Casa Branca em quem a própria e o presidente não podem confiar. A primeira-dama norte-americana não citou nomes, mas acrescentou que alguns “já não trabalham” na Casa Branca.

A Administração Trump lidou com a saída de numerosos trabalhadores e um alto funcionário criticou de forma anónima o presidente, num editorial de um jornal.

Melania Trump foi entrevistada pela ABC durante a sua recente viagem à África e a sua entrevista foi esta quinta-feira transmitida no programa “Good Morning America”.

