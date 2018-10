Número de passageiros da TAP sobe 13,6% até setembro e ultrapassa 12 milhões

A TAP transportou mais de 12 milhões de passageiros até setembro, uma subida de 13,6% em comparação com igual período do ano anterior, foi esta quarta-feira anunciado.

“No acumulado dos primeiros nove meses de 2018, a companhia já ultrapassou a marca dos 12 milhões de passageiros, continuando a bater recordes sucessivos na sua atividade principal. Uma marca que já superou os 11,7 milhões de passageiros transportados pela companhia em todo o ano de 2016”, disse, em comunicado, a TAP.

Até ao final de setembro, a companhia aérea transportou 1,48 milhões de passageiros. No mês de referência, a taxa de ocupação dos lugares oferecidos foi de 82,3%, “em linha com a média de 82,4% registada de janeiro a setembro do ano corrente”.

Por sua vez, as rotas entre Lisboa e Porto, Madeira e Paris são as três em que a TAP registou mais transportes, num total de 191 mil passageiros.

Já no que se refere à carga, em setembro, a TAP transportou 6.813 toneladas de carga e correio, mais 8,5% face ao período homólogo.

