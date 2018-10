Produção de grafite aumenta na mina de Balama no norte de Moçambique

A produção de grafite da mina de Balama, norte de Moçambique, subiu 83% do segundo para o terceiro trimestre, acumulando este ano 71 quilotoneladas, anunciou quinta-feira a concessionária Syrah Resources aos investidores.

“A produção progrediu graças a melhorias nas instalações” da mina, refere a empresa australiana.

Cerca de metade da produção acumulada deste ano foi vendida, acrescenta, com 19 quilotoneladas adicionais a aguardar saída no porto de Nacala. A empresa espera que no quarto trimestre consiga melhorar o escoamento, efetuado através do porto de Nacala, e no qual enfrenta ainda alguns constrangimentos.

A procura por grafite continua consistente, acrescenta, e novos compradores estão a ser sondados. A Syrah é uma das empresas internacionais que está a explorar grafite no norte de Moçambique.

A procura por grafite está em alta a nível mundial por ser um componente usado em baterias, numa altura em que o mercado de automóveis movidos a eletricidade e outros produtos elétricos – como as aeronaves autónomas (drones) está em expansão.

