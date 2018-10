Ricardo Melo Gouveia com fraca prestação no arranque do British Masters

O golfista português Ricardo Melo Gouveia esteve esta quinta-feira em plano menos bom no arranque do British Masters, a decorrer em Walton on the Hill, Inglaterra, ao terminar quatro pancadas acima do Par do campo, no 107.º posto.

A primeira volta não foi concluída por alguns dos jogadores, Melo Gouveia incluído, devido à falta de luz natural, tendo o luso completado 16 buracos em 76 pancadas.

O torneio é liderado por um trio de jogadores, que completaram a volta em 67 pancadas (cinco abaixo do Par), todos do Reino Unido: Matt Wallace, Tommy Fleetwood e Eddie Pepperell.

