Selena Gomez internada pela segunda vez em duas semanas por “colapso emocional”

A cantora norte-americana Selena Gomez terá sido internadaa num hospital psiquiátrico após ter sofrido um colapso emocional, está a avançar a TMZ. Esta será a segunda vez em duas semanas que a artista é socorrida por médicos, a primeira das quais depois de ter sabido que a contagem de glóbulos brancos no sangue está demasiado baixa. Selena Gomez sofre de lúpus, uma doença em que o sistema imunitário ataca o próprio organismo e fez um transplante de rim há pouco tempo.

No primeiro episódio de internamento, que terá acontecido na última semana de setembro, Selena Gomez estaria no estúdio que mantém em casa na Califórnia quando sofreu um colapso emocional após ter recebido os resultados das análises ao sangue. Um membro da família levou-a para o Centro Médico Cedars-Sinai em Los Angeles, de onde recebeu alta uns dias mais tarde. Agora, o site TMZ diz que a artista de 26 anos voltou a ser internada no final da semana passada porque a contagem de leucócitos continuava baixa e Selena Gomez “colapsou”.

Segundo as fontes do site, Selena Gomez quis receber alta mas os médicos quiseram mantê-la no hospital porque “tinha sofrido um colapso” e “foi-se abaixo”. A artista, ex-namorada de Justin Bieber, estará neste momento num estabelecimento psiquiátrico da costa este dos Estados Unidos a receber terapia comportamental dialética — uma abordagem usada em pessoas com transtornos emocionais de personalidade e a que Selena Gomez já foi submetida no passado.

Desde 23 de setembro que Selena Gomez desapareceu das redes sociais. Nesse dia, a cantora gravou um vídeo em direto no Facebook a anunciar que ia desligar-se da Internet porque sofreu de depressão durante cinco anos e “os comentários que se publicam nas redes sociais magoam, obviamente”. Os comentários negativos que Selena Gomez recebe aumentaram quando Justin Bieber, com quem namorou na adolescência, anunciou que estava noivo de Hailey Baldwin.

Continuar a ler