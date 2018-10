Tenista Rafael Nadal calçou as galochas e ajudou nos trabalhos de limpeza de Maiorca

O tenista Rafael Nadal juntou-se a vários voluntários e foi ajudar nas tarefas de limpeza, após as chuvas torrenciais e enxurradas que arrasaram casas, carros e as ruas de Sant Llorenç des Cardassar, em Maiorca. Este município, a cerca de 60 quilómetros de Palma, foi o mais afetado pela queda de água. Até ao momento, estão contabilizados 10 mortos, uma criança desaparecida, três feridos e mais de 200 pessoas desalojadas, de acordo com autoridades locais.

São vários os vídeos a circular nas redes sociais a filmar Nadal, nascido naquela cidade espanhola, a entrar numa oficina inundada por água e lama. O tenista é filmado de luvas, galochas e pá nas mãos, para ajudar a drenar a água e a lama das instalações.

Após as inundações, Rafael Nadal apressou-se a dar as condolências aos afetados pela tromba de água. ”Hoje é um dia triste. As minhas mais sinceras condolências aos familiares das vítimas e feridos pelas graves inundações de Sant Llorenç”, escreveu o tenista na rede social Twitter.

Día triste en Mallorca. Mi más sincera condolencia a los familiares de los fallecidos y heridos por las graves inundaciones en San Llorenç. Tal y como hicimos ayer volvemos a ofrecer hoy las instalaciones de @rnadalacademy para todos los afectados que necesiten alojamiento — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2018

Nadal já teria oferecido as instalações da sua academia, em Manacor, para que os desalojados pudessem pernoitar. ”Tal como dissemos ontem [terça-feira] voltamos hoje [quarta-feira] a oferecer as instalações da academia para todos os afetados que necessitem de alojamento”, acrescenta.

Recorde-se que a tromba de água ocorreu esta terça-feira e, em apenas duas horas, caíram mais de 220 litros de água por metro quadrado.

Continuar a ler