Tribunal alemão põe 200.000 carros fora de Berlim

Berlim, à semelhança da maioria das capitais, lida com problemas graves relacionados com a qualidade do ar que se respira. E há culpados óbvios, com destaque para todos os furgões e transportes pesados que circulam pela cidade, além dos automóveis com motor diesel anteriores a 2015, ou seja, os que não estão equipados com injecção de AdBlue e catalisadores selectivos SCR, o que os leva a apresentar um nível de emissões de NOx mais elevados.

Os juízes determinaram que “não estavam ainda implementadas medidas suficientes para garantir a necessária redução de óxidos de azoto”, ou NOx, pelo que decidiram que a capital germânica poderia banir os veículos anteriores a 2009. Uma decisão que até seria interessante se não fosse tecnicamente “tonta”, pois os carros antes de 2009, ou seja, os Euro 5, emitem praticamente tanto NOx como os modelos anteriores e até mesmo posteriores, uma vez que só em 2015 passaram a usufruir obrigatoriamente de SCR (AdBlue), o que anula 95% dos NOx produzidos pelo motor.

Depois da decisão do tribunal, as autoridades da capital alemã têm agora até Março de 2019 para criar um plano para melhorar (rapidamente) a qualidade do ar, além do já anunciado afastamento dos diesel Euro 5 (até 2009), medida que garante uma forte redução das partículas e dos fumos, mas fica-se por aí. Isto porque estamos a falar de 200.000 veículos, que percorrem alguns quilómetros por dia no centro da cidade, por oposição aos furgões comerciais, que circulam na zona 24 horas por dia e não estão abrangidos pelas novas restrições, tal como os pesados também escapam.

