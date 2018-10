Trump, taxas de juro e Itália estragam oferta em bolsa do Continente

A Sonae já não vai concretizar a oferta de ações da empresa de distribuição dona do Continente, informou a empresa ao mercado. A não execução da oferta inicial de abertura do capital em bolsa da Sonae MC não irá realizar devido às “condições adversas dos mercados internacionais”, diz a empresa em comunicado sem avançar mais esclarecimentos.

Em causa estava uma oferta de ações para investidores institucionais internacionais, como fundos de investimento e seguradoras, e investidores portugueses. As bolsas internacionais têm sofrido com os efeitos de algumas políticas do presidente Donald Trump, em particular por causa da escalada na guerra comercial com a China. Na Europa, as bolsas dos países do euro também têm estado sob pressão por causa do braço de ferro do Governo italiano com a Comissão Europeia por causa do controlo orçamental.

As quedas dos últimos dias também são uma reação ao fim da política de estímulos económicos que está a acontecer mais depressa nos Estados Unidos, onde a FED já está a aumentar as taxas de referência.

O grupo Sonae tinha anunciado na passada quinta-feira que ia colocar em bolsa um mínimo de 21,74% de ações da sua empresa da área de retalho alimentar, através de uma oferta pública inicial, com um preço entre 1,40 e 1,65 euros por ação.

A operação consiste na disponibilização de 217,36 milhões de ações ordinárias da Sonae MC, com possibilidade de disponibilização de mais 32,6 milhões de títulos, para investidores institucionais e para investidores em Portugal. O cancelamento da oferta é anunciado um dia antes de terminar o prazo a partir do qual as ordens de compra de ações recebidas passavam ser vinculativas.

Esta quinta-feira, os números da Sonae na bolsa lisboeta encerraram no vermelho. A Sonae SGPS fechou com uma queda de 2,64% enquanto a Sonae capital registou uma variação negativa de 6,01%. Um cenário vermelho que acabou por se refletir também na descida do PSI-20, que encerrou a cair 0,82%.

Também em Wall Street os números continuaram no vermelho. Pelo sexto dia consecutivo, as bolsas norte-americanas encerraram em queda. Nos últimos seis dias, o S&P 500 somou uma queda acumulada na ordem dos 7%. Um dado que por enquanto não parece preocupar em demasia os investidores.

Continuar a ler