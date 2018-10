Ataque ao Facebook. Hackers tiveram acesso a pesquisas de 29 milhões utilizadores

“Isto é sério”, foi assim que Mark Zuckerberg, fundador e presidente executivo do Facebook descreveu o ataque feito à rede social em setembro. Os atacantes exploraram uma vulnerabilidade da rede social e conseguiram ter acesso a dados confidenciais. Depois de duas semanas com poucas atualizações, que levaram o regulador europeu a criticar a empresa, a rede social afirma, num comunicado, que não o fez por “pedido do FBI”.

No comunicado, a rede social avança que, afinal, foram comprometidas 30 milhões de contas e que as pesquisas de 29 milhões de utilizadores foram copiadas, tais como “as últimas 15 pesquisas feitas, posts na timeline, a lista de amigos, grupos de que são membros, nomes de pessoas com quem falaram recentemente no Messenger”. Quem é administrador de uma página ou grupo e tiver recebido uma mensagem por essa via teve essas conversas de Messenger comprometidas.

“Sabemos que menos pessoas foram afetadas do que inicialmente reportado”, afirma a empresa. Os atacantes conseguiram chegar aos dados de 30 milhões de utilizadores, mas a forma como o fizeram começou com os dados de 400 mil perfis. Ao todo, 15 milhões utilizadores tiveram o nome e informação de contacto (e-mail, telemóvel ou ambos) copiados, 14 milhões acederam a mais informação ainda, como alcunha, género, língua, relacionamento, religião e cidade, data de aniversário, que tipo de aparelho utilizam para ver o Facebook, educação, trabalho, os últimos 10 locais visitados, páginas que seguem e as últimas 15 pesquisas feitas na rede social. Apesar de os hackers terem tido acesso ainda aos dados de mais um milhão de utilizadores, a rede social afirma que não foram copiados.

As outras plataformas que a empresa detém, como o Messenger, Messenger Kids, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, não foram afetadas. Nos “próximos dias” a rede social vai enviar uma mensagem a todos os utilizadores que tiveram dados comprometidos. A partir da página criada no centro de ajuda da rede social vai ser possível saber se os dados da conta foram copiados pelos hackers.

*Em atualização

