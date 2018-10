Aviso laranja prolongado até às 18:00 no grupo Oriental dos Açores

A Proteção Civil dos Açores estendeu até às 18:00 locais (mais uma em Lisboa) o aviso de mau tempo devido à precipitação forte e trovoada previstas para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria).

As ilhas daquele grupo estão sob aviso laranja por causa da precipitação entre as 11:00 e as 18:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de sexta-feira, associada à depressão Callum que tem condicionado o estado do tempo em todo o arquipélago dos Açores.

São Miguel e Santa Maria estão ainda sob aviso amarelo devido à precipitação entre as 18:00 e as 22:00 de hoje. O aviso amarelo para as duas ilhas do grupo oriental é referente também a trovoada no período entre as 11:00 e as 21:00 de hoje.

Devido ao mau tempo, a SATA Air Açores, que realiza as ligações entre as nove ilhas dos Açores, cancelou o voo Horta/Flores/Horta, num total de 135 passageiros, de acordo com o porta-voz da companhia aérea açoriana, António Portugal.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo, o terceiro mais grave, representa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Face a estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção como guardarem objetos soltos do jardim, fecharem bem portas, janelas e persianas ou abrigarem os animais, entre outras.

Fonte do SRPCBA contactada pela agência Lusa disse não haver até ao momento registo de qualquer ocorrência relacionada com o mau tempo.

