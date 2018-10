Bissau vai ter energia elétrica fornecida por central flutuante de empresa turca

A empresa turca Karpowership assinou com o Governo da Guiné-Bissau um acordo de fornecimento de eletricidade a capital guineense, que prevê aumentar a potência de abastecimento de 15 para 36 megawatts num espaço de um ano.

O acordo foi assinado na quinta-feira ao final do dia entre o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, e um representante da Karpopowership, que pertence ao grupo Karadeniz Energy Group, com sede em Istambul, na Turquia.

A empresa Karpowership, segundo a sua página oficial na Internet, é a única no mundo que possui centrais elétricas flutuantes.

Atualmente, a empresa turca é responsável por parte do fornecimento de eletricidade, através de centrais flutuantes, em país como o Líbano, Gana, Moçambique, Gâmbia, Indonésia, Zâmbia e Iraque.

Este contrato vai permitir um fornecimento de energia elétrica numa dimensão que será o dobro ou mais do dobro a que estamos habituados, e além disso, a energia será mais barata e fácil de produzir”, afirmou Aristides Gomes, no final da assinatura do contrato.

Para o primeiro-ministro, o contrato assinado representa uma “pequena revolução no progresso de desenvolvimento do sistema elétrico”, se associado a outros projetos em curso no país, nomeadamente a construção da linha de alta tensão e várias centrais elétricas.

“Estamos a agir naquilo que é fundamental para o desenvolvimento do país para atrair investimento e valorizar os recursos que temos”, disse.

