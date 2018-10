Britânico George Russell estreia-se na F1 em 2019 ao volante de um Williams

O jovem britânico George Russell é o primeiro piloto oficial confirmado pela Williams-Mercedes para o Mundial de Fórmula 1 de 2019, tendo assinado um contrato de vários anos, anunciou sexta-feira a escuderia inglesa em comunicado.

“É uma grande honra integrar uma equipa com o prestígio da Williams. A Fórmula 1 é um sonho de toda a vida. É surreal poder estar ao lado de pilotos que admirei durante anos”, afirmou o jovem britânico, que se vai estrear na categoria rainha do desporto automóvel, aos 20 anos.

Claire Williams, vice-diretora da equipa, mostrou-se “encantada” por poder contar com Russell, dizendo que um dos valores da Williams passa por “promover e desenvolver jovens talentos como ele, que se enquadra perfeitamente com esta filosofia”.

Atual líder no campeonato de Fórmula 2, George Russell vai disputar a primeira corrida de F1 no Grande Prémio da Austrália, primeira prova do Campeonato do Mundo de 2019.

Continuar a ler