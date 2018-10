Casamento da princesa Eugenie: Harry e Meghan Markle já chegaram

Esta sexta-feira, dia 12 de outubro, a princesa Eugenie, filha do príncipe André e da ex-mulher Sarah Ferguson, casa-se com o namorado de longa data, Jack Brooksbank. À semelhança do que aconteceu em maio deste ano, no casamento entre Harry e a norte-americana Meghan Markle, a cerimónia realiza-se na capela de São Jorge em Windsor: as ruas não estão tão concorridas e ainda há quartos vagos naquela cidade, mas não falta pompa e circunstância ao evento, cujos primeiros convidados começaram a chegar pelas 09h. Horas antes, já parte dos 1.200 membros do público, convidados para assistir de perto ao enlace, haviam chegado ao recinto do castelo.

Naomi Campbell e Demi Moore, no seu vestido vermelho escuro, estão entre os primeiros convidados. Chelsy Davis, a ex-namorada do príncipe Harry foi também uma das primeiras caras conhecidas a chegar.

(artigo em atualização)

