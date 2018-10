Centenas de crianças-soldado libertadas do grupo Boko Haram na Nigéria

Um grupo de segurança local da Nigéria, com apoio governamental, libertou esta sexta-feira 833 crianças recrutadas pelo grupo jihadista Boko Haram para integrarem o braço armado da organização, anunciou esta sexta-feira o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

A Civilian Joint Task Force (Força Civil Conjunta, CJTF na sigla em inglês) em Maiduguri, no nordeste do país, libertaram os menores cumprindo com o compromisso de prevenir o uso de crianças em conflitos armados.

“É uma etapa importante na luta contra o recrutamento e utilização de crianças, mas muitas outras continuam a integrar as fileiras de outros grupos armados, seja em combate ou em apoio”, afirmou Pernille Ironside, representante adjunta da Unicef na Nigéria. “Apelamos a todas as partes que cessem o recrutamento de crianças e que as deixem ser crianças”, pediu Ironside.

Em setembro de 2017, a CJTF comprometeu-se junto das Nações Unidas a não recrutar ou utilizar crianças e a libertar qualquer menor que trabalhasse sob as suas ordens, tendo sido esta a primeira ação formal de libertação de crianças pela força.

A CJTF foi formada em 2013 para combater na luta antiterrorista no nordeste da Nigéria e proteger as comunidades locais dos ataques do Boko Haram.

Até ao momento, a Unicef identificou um total de 1.469 crianças (1.175 rapazes e 294 raparigas) associados à CJTF em Maiduguri. Desde o ano passado, a Unicef diz ter acompanhado a reintegração de 8.700 crianças que pertenciam a diferentes grupos armados na Nigéria.

O Boko Haram é responsável pela morte de, pelo menos, 20.000 pessoas e mais de 2,6 milhões de deslocados desde 2009. As crianças foram particularmente afetadas pelo conflito, durante o qual aumentaram os sequestros e o recrutamento forçado.

Além disso, também os ataques contra escolas registaram um aumento, visto serem consideradas um símbolo da educação ocidental, à qual os jihadistas são avessos.

Segundo a ONU, pelo menos 3.900 crianças morreram e 7.300 ficaram feridas no nordeste da Nigéria entre janeiro de 2013 e dezembro de 2016.

