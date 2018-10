Chapéus ao vento e uma aliança que custou a entrar. As peripécias de um casamento real

Chapéus e vestidos ao vento

Os primeiros convidados começaram a chegar pelas 09h. Vestidos a rigor, como manda a tradição, enfrentaram o vento de um dia de outono. Entre os convidados, foram várias as mulheres fotografadas de mãos na cabeça, a tentar segurar os extravagantes chapéus que lhes fugiam do controlo, e nas saias, traiçoeiras, que esvoaçavam. Até Demi Moore precisou de conter o chapéu bordeaux no topo da cabeça. O mesmo não aconteceu com Naomi Campbell, elegante do princípio ao fim.

Na internet, também como seria de esperar, não faltam reações ao incómodo vento que deixou a chegada dos convidados — esse momento “passadeira vermelha” que tantos aguardavam — em cheque. Houve até um chapéu usado por uma anónima que, impulsionado por uma rajada de vento, subiu rua acima. Vai uma corridinha para o ir buscar?

Best part of the royal wedding so far ???????? #RoyalWedding pic.twitter.com/NtPr2lzVVR — Lauren Webb (@laurennade) October 12, 2018

Robbie Williams, o cavalheiro?

Com tantos chapéus a voar, incluindo o da sogra de Robbie Williams, o que fez o cantor britânico? Parou, pensou e virou as costas. Está tudo neste tweet:

Hold on to those hats ladies – the wind is getting the better of some #RoyalWedding guests, including Ayda Field's mum Gwen! ???? pic.twitter.com/nPPs0iEiBL — This Morning (@thismorning) October 12, 2018

A queda do pequeno pajem

À chegada à capela de São Jorge, em Windsor, um jovem pajem teve um pequeno acidente. O menino caiu enquanto subia a escadaria. A ama bem tentou ajudá-lo, mas não conseguiu evitar a queda. Felizmente, o acidente não foi aparatoso.

As caretas do príncipe George

O príncipe voltou a fazer das suas: as lentes fotográficas registaram as caretas do menino de cinco anos, inclusive o momento em que George aparentemente tira macacos do nariz.

Cheeky Prince George giggles and ‘picks his nose’ at Princess Eugenie’s wedding #RoyalWedding https://t.co/tFV04gWNSP — The Sun (@TheSun) October 12, 2018

Um vestido e as cicatrizes da noiva

Quando tinha apenas 12 anos, a princesa Eugenie foi operada a uma curvatura na coluna. Até hoje tem hastes de metal na coluna e cicatrizes resultantes da cirurgia. Aos 28 anos, Eugenie é patrona do Royal National Orthopaedic Hospital, onde aconteceu o procedimento, e faz discursos públicos a propósito da doença de que padece — escoliose. Esse mesmo motivo levou-a optar por um vestido sem costas, deixando a longa cicatriz à mostra. A escolha está a valer-lhe vários elogios nas redes sociais.

People with scars are praising Princess Eugenie for showing hers on her wedding day https://t.co/ZsSdwt3YsY — Nicola Slawson (@Nicola_Slawson) October 12, 2018

O regresso de Fergie

Sarah Ferguson, mãe da noiva e ex-mulher do príncipe André, não foi convidada para o casamento de William e Kate, em abril de 2011. Compareceu à cerimónia de Harry, em maio último, mas não à festa que se seguiu ao casamento — o príncipe Carlos, responsável pela organização da receção, excluiu Fergie da lista de convidados. Há muito que a duquesa de Iorque foi afastada da família real, pelo que o regresso desta sexta-feira foi particularmente emocionante.

When you wave to an old friend and they give the finger back to you. #royalwedding pic.twitter.com/cptBNGAaaf — Derek Cooper (@cooperderek) October 12, 2018

As apostas: Meghan está ou não grávida?

Meghan Markle casou-se com Harry a 19 de maio de 2018. Esta sexta-feira assistiu-se ao regresso do casal à capela de São Jorge, em Windsor, onde o casamento de ambos aconteceu. Mas isso pouco interessou aos internautas. Começaram a apostas: cerca de cinco meses após o casamento, será que Meghan está grávida? A verdade é que a duquesa de Sussex optou por um visual conservador e escolheu não tirar o casaco no interior da igreja.

I stayed up just to see what Meghan Markle is wearing and if she looks pregnant. She’s wore a long blue jacket that she didn’t take off in the Church. Could she be hiding something? ????#RoyalWedding pic.twitter.com/uwm7nNVtv0 — Stephanie Sidley (@StephanieSidley) October 12, 2018

O momento em que a aliança não entrou

Um dos momentos mais aguardados de toda a cerimónia foi, pura e simplesmente, estranho. Jack, o noivo, teve algumas dificuldades em colocar a aliança no dedo da princesa Eugenie. Nem esse pormenor escapou à atenção dos utilizadores do Twitter.

