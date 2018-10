Luzes, pose, ação: estilo ao cair da noite, no primeiro dia da ModaLisboa

Podemos não ser tão abundantes em “estilo de rua” como as grandes capitais da moda, mas encontra-se sempre quem, dentro dos limites do bom gosto, se aperalte para ir às modas, neste caso à ModaLisboa. As tendências continuam divididas: uns perseguem a farda ideal, combinando ténis, macacões fabris, muita ganga e peças improváveis, para outros, acessórios como chapéus e saltos altos continuam a ser indispensáveis. Fique com o melhor dos dois mundos, na fotogaleria que resume o primeiro dia de desfiles no Pavilhão Carlos Lopes.

Texto de Mauro Gonçalves, fotografia de João Porfírio.

