ModaLisboa: David Ferreira, Valentim Quaresma, Ricardo Preto apresentam coleções esta sexta

A 51.ª edição da ModaLisboa prossegue esta sexta-feira, no Pavilhão Carlos Lopes, com a apresentação das coleções para a primavera do próximo ano de David Ferreira, Valentim Quaresma, Ricardo Preto e dos participantes do concurso Sangue Novo.

Archie Dickens, Carolina Raquel, Federico Protto, For all Kind by Saskia Lenaerts, Opiar, Pu Tianqu, Rita Carvalho, The Co. Re, Víctor Huarte e Vítor Antunes são os concorrentes desta edição do Sangue Novo, que passa a ser anual, embora continue a haver duas apresentações por ano.

Nesta edição da ModaLisboa decorre a primeira eliminatória do concurso, destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens ‘designers’ em início de carreira, na qual serão escolhidos cinco finalistas.

Os cinco recebem um prémio monetário, que irá permitir-lhes fazerem a coleção que apresentarão na final, em março do próximo ano, na 52.ª edição da ModaLisboa.

As propostas dos concorrentes do Sangue Novo são apresentadas esta sexta-feira num desfile coletivo, no Pavilhão Carlos Lopes.

Também esta sexta-feira, no mesmo local, serão apresentadas as coleções de David Ferreira (no âmbito da plataforma LAB, dedicada aos novos talentos), de Valentim Quaresma e de Ricardo Preto.

Os desfiles são acessíveis apenas por convite, mas haverá, à semelhança de edições anteriores, atividades abertas ao público.

A partir desta sexta-feira, e até domingo, estará aberto o ‘WonderRoom’, uma ‘pop-up store’ (loja temporária), onde será possível conhecer e comprar peças de 24 marcas e ‘designers’ nacionais, em áreas como artesanato, têxtil, joalharia, vestuário, acessórios e ‘lifestyle’.

O “Wonder Room” irá funcionar entre as 14h e as 22h, junto ao Pavilhão Carlos Lopes.

No mesmo local, será possível visitar-se a exposição de fotografia e ilustração da plataforma “Workstation”. Nesta edição, serão apresentados trabalhos de Pedro Leote, Andy Dyo, Frederico Santos (fotografia), Camila Gondo, Mafalda Fialho e Perky Mary (ilustração).

Também abertas ao público, estarão patentes, junto ao Pavilhão Carlos Lopes, a exposição “Portuguese Shoes”, “homenageando o saber-fazer e qualidade de uma indústria que alia tradição e modernidade”, e o ‘showcase’ ModaPortugal, “instalação que conjuga moda, tecnologia, sustentabilidade, futuro, ‘lifestyle’, arte e design através de exemplos de produção industrial e criatividade nacional, explorando e potenciando o relacionamento entre a industria têxtil e de vestuário, marcas e designers”.

A exposição dedicada ao calçado português celebra-se na edicação Multiplex num cenário lúdico e clássico: um carrossel.

Entretanto, entre esta sexta-feira e domingo, haverá “instalações e mesas redondas, em paralelo com momentos de ‘networking’ que visam a disseminação nacional e internacional das últimas tendências do mercado de moda”, no âmbito do ‘Check Point’, “um novo espaço de diálogo, desenhado para criativos, empreendedores e todo o público profissional da Lisboa Fashion Week”, cuja maioria das atividades exige inscrição prévia.

