Nova PGR define corrupção como prioridade. Marcelo pede combate “sem medos”

A nova Procuradora-Geral da República promete fazer do combate à criminalidade económico-financeira — e especificamente à corrupção — uma prioridade do mandato que agora começa. A promessa foi deixada na tomada de posse de Lucília Gago, esta tarde, no Palácio de Belém.

No discurso que fez, já depois de assinar o auto de posse, a magistrada reforçou ainda os apelos que, durante os últimos anos, foram feitos pela antecessora, Joana Marques Vidal, sobre a falta de meios para o trabalho do Ministério Público. Um trabalho que Lucília Gago diz que é cada vez mais exigente e que, por isso, implica “a dotação dos imprescindíveis meios humanos e técnicos”. “Em particular”, acrescentou a PGR, “apenas uma resposta qualificada e célere ao nível das perícias informáticas e contabilistico-financeiras se mostra apta a permitir a prossecução eficaz das diligencias de investigação”.

Num desenho detalhado sobre os desafios que o Ministério Público enfrenta, “em confronto com agentes criminosos que usam meios muito sofisticados, uma enorme teia labiríntica”, Lucília Gago deixou, ainda assim, elogios à ação da Justiça. Com destaque para o processo da Operação Marquês, “bem ilustrativo dos níveis de exigência e qualidade do trabalho desenvolvido” pelos procuradores. Foi, aliás, a propósito desse sucesso na investigação que tem José Sócrates como principal arguido, que a nova PGR deixou clara a intenção de manter o Diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal: “[é] pela a confiança que deposito” em Amadeu Guerra.

Ainda antes, Lucília Gago tinha recusado a ideia de que o titular do cargo é responsável por todos os sucessos e insucessos da estrutura que agora vai dirigir, “como de se uma figura messiânica se tratasse”, lembrando que o mérito é, afinal, de “todos os órgãos e agentes do MP cuja prestação tecnicamente irrepreensível, concertada e leal é essencial”.

A magistrada acabou, assim, por tocar em alguns dos temas que ocuparam também o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, que, antes, tinha pedido precisamente que seja dada prioridade ao combate à corrupção e que esse combate seja feito “sem medos, hesitações ou ambiguidades”. O Presidente da República deixou ainda recados para o pode executivo, sobretudo no que diz respeito à necessidade de dotar o Ministério Público de meios suficientes que permitam responder à tarefa difícil que a justiça enfrenta. Quanto a Joana Marques Vidal, que agora cessa funções, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu o trabalho da magistrada, que elogiou pela “inteligente e determinada entrega ao bem comum”.

O nome Lucília Gago foi anunciado a 20 de setembro, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter aceitado a proposta apresentada pelo Governo. Foi o ponto final numa polémica que durou 9 meses, nascida das declarações da ministra da Justiça sobre a não recondução da magistrada que ocupou o cargo nos últimos 6 anos. Em entrevista à TSF, Francisca Van Dunem foi taxativa quanto à impossibilidade legal de renovar o mandato de um PGR. Sucederam-se argumentos jurídicos e o caso tornou-se tema de debate político, apesar do silêncio dos principais protagonistas. A começar por Joana Marques Vidal, que em tempos defendeu, também, a não-recondução como regra, mas que — soube-se depois — admitia continuar no cargo, caso fosse essa a decisão do Governo e do Presidente da República.

Essa hipótese, garantem agora os palácios de Belém e de São Bento, nunca esteve em cima da mesa, apesar dos elogios a Marques Vidal e aos apelos para a continuidade na liderança do Ministério Público. Essa continuidade acabou por ser, em tese, assegurada com a escolha de uma magistrada que a própria Marques Vidal destacou, colocando-a à frente do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, em 2016. Liderou o DIAP durante um ano e oito meses, foi colocada na Procuradoria-Geral da República, com a tarefa de criar um gabinete de coordenação nacional dos magistrados do MP na área de família e menores, aquela em que se especializou.

Descrita como discreta, mas determinada, terá deixado uma boa impressão entre os colegas durante a passagem pelo DIAP, ainda que a escolha para PGR tenha sido recebida com surpresa por alguns, sobretudo porque ela própria sempre teve mais apetência pela gestão de equipas mais pequenas.

Pela frente, tem alguns dos processos mais importantes da história do país. Na Operação Marquês, o Ministério Público prepara-se para enfrentar o primeiro teste à solidez da investigação: na fase de instrução, que deverá começar nos próximos meses, arguidos como José Sócrates, Zeinal Bava, Henrique Granadeiro e Armando Vara vão tentar reduzir a acusação a pó, procurando que o caso não chegue a julgamento.

Ainda na fase de inquérito estão outros megaprocessos, não apenas pela dimensão: o processo conhecido como “Universo Espírito Santo”, que junta várias investigações à queda do GES; o caso “Manuel Pinho/EDP”, que já tem entre os arguidos o ex-ministro da Economia, o presidente da EDP, António Mexia, e o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado; a operação “Lex”, que investiga os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante por suspeitas de tráfico de influência e corrupção; e os casos relacionados com clubes desportivos, como o E-Toupeira, o caso dos e-mails ou o Cashball.

