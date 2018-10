Platini quer provar que houve conspiração na FIFA para o afastar do futebol

O antigo presidente de UEFA Michel Platini apresentou uma queixa contra desconhecidos, na expectativa de conseguir provar que houve uma conspiração na FIFA para o banir do futebol, anunciou esta sexta-feira o seu advogado.

“Apresentámos uma queixa por denúncia caluniosa e conspiração”, disse o advogado do antigo futebolista internacional francês, acrescentando: “esta queixa poderá determinar que houve uma ação concertada com o objetivo de criminalizar indevidamente Platini”.

O advogado William Bourdon confirmou informações divulgadas pelo jornal Le Monde, segundo as quais Platini suspeita de que existiram fugas de informação na FIFA e questiona o papel do antigo presidente da FIFA Joseph Blatter em todo o processo.

Platini foi suspenso de funções em maio de 2016, na sequência do escândalo do pagamento de 1,8 milhões de euros em 2011, por suposto trabalho de consultadoria, sem um contrato escrito, pedido por Joseph Blatter, à data presidente da FIFA.

Desde o veredicto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), conhecido em 9 de maio de 2016, Platini anunciou a intenção de “continuar a lutar nos tribunais suíços”, tendo apresentado recursos no Supremo Tribunal Suíço e no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

Blatter, de 81 anos, teve de renunciar à presidência da FIFA em 2 de junho de 2015, depois de ter sido reeleito para um quinto mandato, na sequência de revelações de corrupção, iniciadas com investigações da justiça norte-americana, que resultaram numa vaga de prisões.

O suíço foi suspenso por seis anos de qualquer atividade do futebol, por “abuso de posição”, “conflito de interesses” e “má gestão”.

Continuar a ler