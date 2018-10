Preços dos combustíveis vão descer na próxima semana, sobretudo a gasolina

O preço do litro de gasolina deverá cair, em média, três cêntimos a partir da próxima segunda-feira, fruto da evolução da cotação dos produtos petrolíferos nos mercados internacionais e do mercado cambial (euro vs dólar). Segundo fontes do setor citadas pelo jornal Eco, o gasóleo deverá descer menos: em média, meio cêntimo por litro.

A descida dos preços surge uma semana depois de os combustíveis terem fixado máximos desde 2013 — com a gasolina a superar os 1,60 cêntimos por litro e o gasóleo a aproximar-se dos 1,43 cêntimos no mercado liberalizado.

