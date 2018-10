PSG-Estrela Vermelha, da Liga dos Campeões, sob investigação por suspeita de manipulação de resultados

As autoridades francesas estão a investigar o jogo PSG-Estrela Vermelha, do passado dia 3 de outubro, a contar para a 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, por suspeita de manipulação de resultados. De acordo com o jornal desportivo francês L’Equipe, que esta sexta-feira revela o caso, a polícia francesa foi alertada pela UEFA depois do organismo que regula o futebol europeu ter recebido a informação de fonte credível de que um dirigente do clube sérvio tinha apostado cinco milhões de euros na derrota do Estrela Vermelha por cinco golos de diferença.

Na semana passada, num jogo arbitrado por Artur Soares Dias, os franceses venceram os sérvios por 6-1 no Parque dos Príncipes – logo, este dirigente do clube de Belgrado, que utilizou vários cúmplices para a realização das apostas, ganhou dezenas de milhões de euros com a aposta. Segundo o jornal francês, a UEFA foi avisada da intenção deste dirigente dias antes do jogo e prontamente informou as autoridades francesas.

O PSG venceu o Estrela Vermelha de Belgrado com um hat-trick de Neymar e golos de Edinson Cavani, Di María e Mbappé. Ao intervalo, os franceses já venciam por 4-0 e os sérvios só conseguiram responder com um golo solitário de Marko Marin. O Estrela Vermelha está esta temporada de regresso à Liga dos Campeões depois de uma ausência de 26 anos. Integrados no Grupo C, surpreenderam ao empatar sem golos em Belgrado com o Nápoles antes de serem goleados em Paris. Na próxima jornada, a 24 e outubro, visitam o Liverpool em Anfield Road.

De recordar que, depois deste jogo, PSG e Estrela Vermelha foram multados pela UEFA devido à violência entre claques.

