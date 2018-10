Spice Girls, os óculos do noivo e Fergie, muita Fergie: os memes do casamento real

Um casamento real é feito de vários ingredientes: noivos, convidados, uma cerimónia em grande e momentos inesperados. No meio de tudo isto, existem também os comentadores profissionais que são todos os seres humanos com acesso à internet. E foi graças a eles que surgiram algumas das melhores reações a tudo o que aconteceu esta sexta-feira.

Entre os alvos mais frequentes dos comentários esteve Sarah Ferguson. Não é suposto, mas acontece: a mãe da noiva pode roubar a festa. E foi ela a figura mais procurada na capela de São Jorge. Talvez até à chegada da noiva… ou então não. Este é o melhor comentário possível:

A internet, entidade que considera muitas coisas sobre tudo, considerou esta questão realmente importante:

Duchess Fergie when she sees Prince Phillip today #RoyalWedding pic.twitter.com/LjoVM1HufM — pam from rhobh (@ximmanuelx) October 12, 2018

Na análise ao traje escolhido por Fergie, houve quem fosse mais contundente nas comparações, recorrendo até ao universo dos filmes de animação. É um critério tão válido como outro qualquer e, vendo bem, neste caso faz algum sentido:

Ok, I found it. It's the Piston Cup's trophy from the movie Cars!! #RoyalWedding pic.twitter.com/Up3MkXhPB3 — Chiara (@Chiara_394) October 12, 2018

Ou então concentraram atenções na cor:

#RoyalWedding

Who wore it best?

Like for the Duchess of York

Retweet for 1980's Green Quality Street pic.twitter.com/Qo0lnzHtdf — Cromwell (@Cromwell606) October 12, 2018

Outras pessoas, nomeadamente os fãs de tudo o que é Real, preocupavam-se em fazer a festa, mesmo antes da dita começar:

‚Get me to the church on time!‘ A Capella vor #SchlossWindsor zum #RoyalWedding pic.twitter.com/qDwAmIG8eN — Monika Kennedy (@MonBILD) October 12, 2018

Quem estava em casa, ou seja, a maioria dos britânicos, que tinham outras coisas para fazer, não ficaram entusiasmados com a cerimónia. Alguns levaram essa falta de interesse ao exagero, mas cada um sabe de si:

Hands up who’s excited about the Royal Wedding! pic.twitter.com/s4XCyirs5p — Andy (@alreadytaken74) October 12, 2018

Outros foram mais elegantes:

Why do weddings go on for so long #RoyalWedding pic.twitter.com/7zea8tzWhr — emma69michelle (@emma69michelle) October 12, 2018

Além dos aborrecidos e dos mais interessados, os exagerados mostraram a sua preocupação com detalhes que podem parecer preciosismos mas que na verdade são essenciais. Então o noivo não pode pôr os óculos para ver a noiva a caminho do altar?

HE PUT HIS GLASSES ON SO HE COULD SEE HER COME DOWN THE AISLE#RoyalWedding pic.twitter.com/Zaa9qHlc9T — cindy boo hoo (@localtacoperson) October 12, 2018

Ainda sobre os óculos do homem:

Além de Sarah Ferguson, houve outra figura central em todo este dia. O vento. Uma ventania dos diabos. Um vendaval:

Guests arriving and trying to show their invites at the #RoyalWedding! pic.twitter.com/QMM00x7ams — Tanya (@heytheretanya) October 12, 2018

E depois a noiva, claro. Ainda que o twitter tenha servido, neste dia de festa, como repositório de memórias menos ilustres:

For everyone complaining about the tiara can i just remind you of… #RoyalWedding pic.twitter.com/wcC6jNzoPx — Nicky Breen (@Nickybreen) October 12, 2018

Outras de total e completa glória. Sarah Ferguson, Beatrice e Eugenie com as Spice Girls, algures nos gloriosos anos 90:

Lady Louise, era ela que acompanhava George, Charlotte (filhos de Kate e William) e outras crianças da família real. Foi a ela que o vento pregou uma partida, fazendo subir o vestido. A internet foi rápida a partilhar o momento; outros foram igualmente rápidos a censurá-lo, já que Lady Louise tem 14 anos:

If everyone wants to stop posting that unfortunate shot of Lady Louise. She is FOURTEEN. #RoyalWedding pic.twitter.com/q1fPWBTGEu — marshmallow (@caitym11) October 12, 2018

Continuar a ler