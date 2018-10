A Leslie meteu-se com a ModaLisboa, deu nisto

A tempestade Leslie (ou furacão, tudo depende de quão específico quer ser na definição do género de um fenómeno natural) pode ter obrigado a recolher a maior parte das estruturas da ModaLisboa, mas antes do alerta soar, este sábado foi só mais um dia soalheiro (um pouco ventoso, vá) junto ao Pavilhão Carlos Lopes. Há que admitir até que uma brisa mais forte só abona a favor de uma boa chapa de “estilo de rua”. Seja como for, os aficionados da moda não se deixaram afetar. Vestiram todas as cores, saíram de casa de sandálias e os mais precavidos trouxeram um impermeável, nem que fosse amarrado à cintura. Juntamos tudo isto na fotogaleria.

Texto de Mauro Gonçalves, fotografia de André Dias Nobre.

