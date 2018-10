Bispo de Hiroshima elege a arrogância como “o maior inimigo do mundo”

O bispo de Hiroshima, que preside à peregrinação de outubro, em Fátima, elegeu sábado, durante a missa, a arrogância do ser humano como “o maior inimigo do mundo”.

Durante a missa da peregrinação, no Santuário de Fátima, Alexis Mitsuru Shirahama afirmou que “o Homem consegue destruir o mundo inteiro e a natureza com a sua arrogância”, acreditando que a arrogância do ser humano “é o maior inimigo no mundo de hoje”.

No seu discurso, o bispo japonês recordou as palavras do antigo papa João Paulo II, que, em 1981, na sua cidade, alertou para a capacidade de destruição do ser humano, como são maior exemplo as duas cidades nipónicas de Hiroshima e Nagasáqui, vítimas da bomba nuclear, durante a 2.ª Guerra Mundial.

Perguntando como é que se pode “cortar a cabeça deste inimigo”, o bispo de Hiroshima referiu que a resposta estará em Deus. No Santuário, o cardeal de Leiria-Fátima, António Marto, também lembrou este sábado o episódio que flagelou Hiroshima e Nagasáqui, considerando que essas duas cidades evocam “os horrores mais terríveis da guerra”, com centenas de milhares de vítimas.

Essas duas cidades, vincou, despertam também “a evocação da paz”, sublinhando que Fátima “é lugar e sinal da bênção da paz de Deus para a humanidade inteira”.

Durante a cerimónia, António Marto pediu ainda aos fiéis que estavam no Santuário para rezarem consigo uma Avé Maria pelo papa Francisco e pelas suas intenções de unidade, num momento em que se assiste a uma oposição contra o líder da Igreja Católica, desde que foram revelados vários casos de abusos sexuais de menores por parte de padres.

Na sexta-feira, o cardeal português já tinha criticado esta oposição contra Francisco, considerando que esta era movida por grupos “muito aguerridos e com um apoio económico muito forte e, por detrás, muitas vezes, uma motivação política”.

No domingo, o Santuário de Fátima associa-se à canonização de Paulo VI, o primeiro papa a visitar Fátima, fazendo “memória da visita do pontífice à Cova da Iria”, por ocasião do 50.º aniversário das “aparições”, através da exibição de um vídeo com imagens dessa visita.

Para além disso, a principal celebração, na missa internacional, às 11h00, contará com a utilização do cálice e cibório oferecidos a Fátima pelo papa Paulo VI, informou o Santuário.

