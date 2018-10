Furacão Leslie já passou pela Madeira e está a caminho do continente. É o pior furacão desde 1842 nesta região

O furacão Leslie já passou pelo arquipélago da Madeira e irá atingir o continente nas próximas horas. É a terceira vez que um furacão tão poderoso atinge Portugal — e é o mais forte desde 1842. A Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) vai fazer uma atualização das últimas informações às 13hoo deste sábado.

O furacão Leslie deverá começar fazer-se sentir com mais intensidade na região da grande Lisboa a partir das 18h00 deste sábado, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O furacão deverá depois deslocar com a velocidade de cerca de 60 km/h para nordeste.

Imagens obtidas pelo sensor SEVIRI a bordo do satélite geostacionário Europeu Meteosat de Segunda Geração e disponibilizadas pelo IPMA mostram que, às 10h25 deste sábado, esta era a localização exata do furacão Leslie.

A madrugada de domingo será o momento em que a tempestade se pode fazer sentir com mais intensidade. Espera-se que o pico mais crítico seja entre as 00h00 e as 6h00 para o vento, as 1h00 e as 16h00 para a precipitação, as 3h00 e as 12h00 para a agitação marítima, segundo o alerta da ANPC.

O gráfico disponibilizado pelo National Hurricane Center mostra a aproximação do furacão Leslie a Portugal continental e o seu percurso previsto. À medida que o furacão vai avançando para nordeste, deverá perder intensidade e passar a categoria de tempestade pós-tropical, adianta o IMPA.

Para quem está na Madeira, “o período mais crítico do furacão Leslie já passou”, afirmou Victor Prior, diretor do Observatório Meteorológico da Madeira, adiantando que “agora vai a caminho do território continental”. De acordo com o responsável, na sexta-feira à noite, pelas 21h00, “notou-se uma deslocação do furacão para norte”, disse. O responsável adiantou que ainda se vão verificar “algumas rajadas potencialmente mais forte e alguma precipitação, mas não é nada de preocupante”.

Sobre os efeitos deste fenómeno, apontou que se registaram rajadas entre os 100 e os 120 quilómetros nas zonas montanhosas, sendo de 94 quilómetros na zona do Aeroporto da Madeira-Cristiano Ronaldo. Em termos de precipitação, referiu que as zonas mais afetadas foram o Pico do Arieiro 42,2 milímetros, Monte (27 milímetros a freguesia do Caniçal (concelho de Machico) 18 milímetros, Aeroporto (16 mm).

Inicialmente, a probabilidade deste furacão chegar a terra era menos de 10%. Não se esperava que o furacão, que esteve praticamente parado a sudoeste do arquipélago dos Açores durante cerca de 17 dias, passasse por Portugal.

Vento forte, possibilidade de cheias e queda de árvores. Vários distritos vão estar em alerta laranja

Treze dos 18 distritos do continente vão estar sob aviso laranja devido à previsão de vento forte, indicou o IPMA. Segundo informações da Bloomberg, que se baseiam num estudo feito em 2008, esta é a tempestade atlântica mais intensa a atingir esta zona do globo desde 1842.

A partir das 18h00, os distritos de Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro. O mesmo aviso vai entrar em vigor, a partir das 21h00, para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda e Castelo Branco. Para estes distritos, a previsão do IPMA é de “vento forte a muito forte”, com rajadas até 120 quilómetros por hora (km/h).

Na sexta-feira, a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) recomendou, num aviso à população, “especial cuidado” com o vento durante este sábado e no domingo em Portugal continental, onde pode “soprar forte nalgumas regiões” e propagar incêndios florestais.

Segundo a ANPC, é esperando um agravamento das condições do tempo a partir das 19h00 de sábado, com domingo a registar picos de vento, chuva e agitação marítima durante a madrugada e a manhã. Face às previsões meteorológicas, a ANPC alertou para a possibilidade de cheias, queda de árvores, estragos em estruturas suspensas ou montadas, piso escorregadio e formação de lençóis de água nas estradas.

A Proteção Civil aconselha, nomeadamente, a evitar a circulação junto à orla costeira e em zonas ribeirinhas mais vulneráveis e a prática de pesca desportiva e desportos náuticos.

Capitania prolonga aviso de mau tempo no mar da Madeira até domingo

A capitania do Porto do Funchal prolongou este sábado o aviso de vento forte nos mares da Madeira emitido sexta-feira até às 6h00 de domingo, reforçando o aviso de que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo. A autoridade marítima regional cancelou também o aviso de má visibilidade, que passa a ser “boa a moderada”.

Devido às más condições atmosféricas, o IPMA colocou a orla costeira sob aviso laranja para a situação da agitação marítima e amarelo, extensível à ilha do Porto Santo, por causa das previsões de vento forte, precipitação. De acordo com as previsões IPMA, as ilhas da Madeira e Porto Santo vão sentir este sábado os efeitos da passagem do furacão Leslie no arquipélago.

Nestas condições prevê-se, a partir da tarde do sábado, vento forte do quadrante sul com rajadas até 90 quilómetros por hora, sendo que, nas regiões montanhosas, o vento será forte a muito forte, com rajadas até 110 quilómetros por hora”, explicou o instituto.

Também está ainda previsto um aumento da agitação marítima, bem como precipitação forte, acompanhada de trovoada. Sexta-feira, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram este sábado que o período mais crítico no arquipélago da Madeira devido ao furacão Leslie está previsto entre as 14h00 e as 21h00.

O mau tempo no mar levou a capitania a recomendar que “os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções mantendo estas nos portos de abrigo e considerem a adoção de medidas suplementares tais como o reforço da amarração”.

Na mesma nota, a autoridade marítima regional também aconselha que a “população que adote medidas de autoproteção na orla costeira em função do vento forte que se verifica”. Até ao momento não há registo de qualquer ocorrência relacionada com o mau tempo registada por parte dos bombeiros da região.

Continuar a ler