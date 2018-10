IVA da eletricidade cai para 6% na parte fixa e 190 milhões do Orçamento para baixar a luz

O Bloco de Esquerda assegurou um acordo para que o IVA sobre a parte fixa da fatura da eletricidade desça de 23% para 6%. O anúncio foi feito este sábado pelo partido depois de uma reunião com o primeiro-ministro, realizada esta sexta-feira. Mas o IVA que incide sobre a garantia de potência, a chamada taxa do contador, só afetará as pessoas que tenham uma potência contratada até aos 3,45 kVA.

A estimativa avançada é que os preços baixem 5% no próximo ano, um valor que inclui também o impacto da transferência de 190 milhões de euros do Orçamento do Estado para as tarifas. Mas tudo dependerá das tarifas finais a definir pela ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos).

O efeito da descida do IVA não chegará a todos os clientes de eletricidade, mais de metade ficará de fora. Segundo dados recolhidos pelo Observador junto de fontes do setor, haverá cerca de 2,8 milhões de contratos na potência contratada mais baixa de 3,45 kVA. Neste universo, cerca de 500 mil beneficiam da tarifa social de eletricidade, ou seja, já pagam menos na fatura da luz. Por outro lado, esta potência apanha contadores de segundas residências, garagens ou outros anexos, que não estão em regra associados a consumidores economicamente vulneráveis.

Mas para a generalidade dos consumidores também há boas notícias no que toca à descida da conta da luz do próximo ano. Segundo o Bloco de Esquerda, o Governo acordou ainda transferir 190 milhões de euros do Orçamento do Estado para abater ao défice tarifário, um valor que espera que a entidade reguladora, a ERSE, tenha em conta já em dezembro, quando determinar os preços da eletricidade.

Segundo a deputada Mariana Mortágua, 150 milhões de euros serão transferidos da contribuição sobre as elétricas que já devia ter sido usado para abater ao défice tarifário, tal como o Observador já tinha noticiado. Outros 40 milhões de euros serão devolvidos através da mobilização de receitas do fundo de carbono, obtidas com os leilão das licenças de CO2, e que serão mais altas este ano graças à subida das cotações no mercado do carbono.

Resta saber se estas medidas terão força para contrariar o efeito da subida dos preços no mercado grossista de eletricidade que terá de ser também acomodado nas tarifas de 2019. A ERSE vai apresentar a proposta de atualização dos preços para o próximo ano esta segunda-feira, mas a conta final só fica fechada a 15 de dezembro, uma margem temporal que o Bloco espera que permita fazer refletir as medidas agora negociadas na fatura de 2019.

Para os cofres do Estado, a descida cirúrgica do IVA agora anunciada será muito menos penalizadora do que a redução da taxa sobre toda a fatura. Contas apresentadas aos partidos à esquerda, apontam para um perda de receita entre os 34 e os 50 milhões de euros, consoante o comportamento dos consumidores e das empresas comercializadoras.

