IVA sobre os espetáculos culturais vai descer de 13% para 6%

O IVA aplicado sobre os espetáculos culturais vai descer de 13% para 6%, anunciou este sábado a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, depois de os representantes do partido se terem reunido com o primeiro-ministro durante várias horas na sexta-feira, uma reunião que terminou já na madrugada de sábado.

O setor beneficiava de uma taxa de IVA reduzida até ao primeiro Orçamento do Estado do anterior governo, durante o período do resgate da troika, altura em que subiu para 13%. A proposta original do anterior governo era de que subisse para 23%, mas na especialidade houve um acordo para que ficassem taxados à taxa intermédia.

Com a redução do IVA, estima-se que o Estado perca entre 11 e 17 milhões de euros com os ingressos vendidos nestes espetáculos, face ao que receberia se a taxa se mantivesse nos 13%.

