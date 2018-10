Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, sagra-se campeão europeu de Fórmula 3

Mick Schumacher, de 19 anos, foi segundo classificado na segunda corrida da 10.ª e última ronda da temporada e assegurou o título, igualando o feito do seu pai, que venceu o troféu em 1990. O piloto alemão é filho do antigo heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, sagrou-se campeão europeu de Fórmula 3, no circuito de Hockenheim, na Alemanha.

O piloto alemão, que iniciou a sua carreira em 2008 com o nome de Mick Betsch (nome de solteira da mãe), teve um início de época discreto, mas acabou por vencer oito das últimas 15 corridas. Michael Schumacher, sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1, encontra-se em estado vegetativo desde dezembro de 2013, devido a um grave acidente de esqui, ocorrido nos Alpes franceses.

