Pelo menos 14 mortos em explosão em comício no Afeganistão

Pelo menos 14 pessoas morreram este sábado na explosão de um motociclo armadilhado durante um comício de uma candidata às legislativas de 20 de outubro no Afeganistão, indicaram as autoridades num novo balanço do ataque.

Um porta-voz da polícia da província de Takhar, Khalil Assir, atualizou o anterior balanço que era de 12 mortos, mantendo o número de feridos, 32, adiantando que vários se encontram “em estado crítico”.

Entre as vítimas encontram-se civis e membros das forças de segurança, disse. O atentado ocorreu antes da candidata Nazefa YoussefiBek ter chegado ao local do comício, no distrito de Rustaq, na província de Takhar, no nordeste do país. O ataque não foi reivindicado até ao momento, mas a região regista uma forte presença dos talibãs.

Continuar a ler