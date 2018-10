Portuguesa caiu do 27º andar de um edifício no Panamá a tentar tirar uma selfie

Uma mulher portuguesa caiu do 27º andar de um edifício residencial na zona de El Cangrejo, na Cidade do Panáma, e morreu. O acidente aconteceu enquanto a vítima tentava tirar uma selfie, uma foto a si própria com o telemóvel, e, debruçada no gradeamento da varanda, desequilibrou-se provavelmente devido ao vento, avança a agência EFE.

Segundo a imprensa do Panamá, MiDiario, os construtores de edifícios ao lado avisaram a portuguesa para o perigo que corria ao tentar tirar a selfie dessa forma e na altura em que estava. Um construtor de um prédio perto do local filmou o momento em que a portuguesa se desequilibrou e o vídeo está a circular nas redes sociais.

O acidente ocorreu esta sexta-feira, pelas 10h00 locais. A portuguesa terá chegado há poucos dias no país. As autoridades no Panamá continuam a investigar o incidente.

A imprensa local adianta que a mulher que caiu se chama Sandra Manuela da Costa, professora e mãe de dois filhos, que trabalhava no país. Esta sexta-feira os bombeiros do Panamá puseram um post no Twitter com a frase “a tua vida vale mais do que uma selfie”.

#PrevenciònEsLaTarea no arriesgues tu vida por un SELFIE, es más importante perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Cuidarte #NoEsUnJuego @VOSTpanama pic.twitter.com/D0nztcy6Rg — Bomberos De Panamá (@BCBRP) October 12, 2018

