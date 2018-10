Verstappen anda de F1 em estrada, cidade e em terra

A Red Bull, como não vence corridas de F1, utiliza os seus bólides em operações de marketing. E espectaculares, pois a marca de bebidas energéticas não gosta de fazer a coisa por menos. Sobretudo porque tem ao seu serviço um piloto que guia qualquer coisa com rodas e, nestas ousadas demonstrações da marca, nem sequer corre o risco de bater nos concorrentes, dada a forma musculada como a encara a competição.

O Grande Prémio de F1 dos EUA, a disputar no Circuito das Américas, vai realizar-se a 21 de Outubro, mas a Red Bull resolveu pegar no seu carro de competição e passear-se pelos EUA. Com Verstappen aos comandos, o team Aston Martin Red Bull Racing levou um F1 adaptado a circular em estrada, ou seja, mais alto (em relação ao solo) e com suspensões mais macias (para lidar com o piso mais irregular do que o tradicional num circuito).

Os locais visitados pelo irreverente piloto holandês não podiam ser mais emblemáticos, uma vez que depois de conduzir através das sinuosas estradas das montanhas rochosas, percorreu estradas de terra, as ruas de Miami e, por fim, a própria praia, tudo misturado com pit stops para montar os pneus para a fase seguinte, dos slicks para a estrada aos pneus com mais rasgos para a terra e a areia. Mas veja o vídeo, que é divertido e possui a habitual qualidade e humor que caracterizam a Red Bull.

Curiosamente, este vídeo agora publicado está em linha com outro similar, divulgado em Agosto, em que Daniel Ricciardo era a estrela. Ele e o seu Red Bull. Então, o F1 teve direito a uma mudança de pneus em plena Golden Gate, em São Francisco, antes de percorrer o sempre impressionante Monument Valley e terminar na Strip de Las Vegas.

