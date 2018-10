A sua PS4 desligou-se sozinha? Jogadores de PlayStation 4 estão a receber uma mensagem que avaria a consola

Um conjunto específico de caracteres enviado pelo serviço de mensagens da PlayStation 4 (PS4) está a fazer desligar consolas de vários utilizadores. O caso começou a ser reportado na rede social Reddit, onde os jogadores afirmam que, depois de receberem a mensagem, tiveram de reiniciar a consola às definições de origem para que voltasse a funcionar. A Sony ainda não adiantou informações sobre o caso.

Como prevenção, os utilizadores afetados estão a recomendar a quem jogue online com a PS4 a mudar as definições do serviço de mensagens para privado para evitar receber esta mensagem que avaria a consola. Esta medida impede receber mensagens de pessoas que não estejam na lista de amigos do utilizador o que reduz a probabilidade de ser afetado por este “bug”.

Alguns dos utilizadores afetados afirmam que, mesmo sem abrir a mensagem, basta esta aparecer na pré-visualização das mensagens recebidas para criar o conflito com o sistema. Como prevenção, vários utilizadores afetados estão, nas redes sociais, a recomendar ver as mensagens recebidas, através da aplicação para smartphone, Android ou iOS, da PlayStation 4. Nestes sistemas móveis não há conflito em abrir a mensagem e é possível apagá-la.

Quem tiver uma PlayStation 4 e quiser mudar as definições de privacidade para receber mensagens apenas da lista de amigos (ou de nenhum outro utilizador do sistema) pode fazê-lo através da página da PlayStation 4 num browser para evitar ligar a consola e poder ativar este erro.

Este tipo de erros que, através de texto, criam conflitos no sistema de um dispositivo digital, já foi detetado noutros aparelhos. No iPhone, combinações de emojis e até caracteres de outros alfabetos que não o latino, criaram também bugs que bloqueavam o smartphone. Se for um erro semelhante, com uma atualização de segurança é possível corrigir este bug informático da consola.

