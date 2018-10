Hélder Costa junta-se a um grupo com estrelas e flops (e ainda Éder, Pedro Mendes, Bruma e Cláudio Ramos)

Portugal foi a Glasgow vencer a seleção escocesa por 1-3 sem grande esforço nem grande desgaste, num jogo particular que deixou bem visíveis as diferenças de qualidade entre os dois países (mesmo que ambos tenham jogado com soluções alternativas). A Seleção Nacional voltou a vencer, sendo esta a terceira vitória consecutiva, e mantém o ritmo vitorioso que tem vindo a traçar desde o final do Campeonato do Mundo.

Mas este particular de domingo teve mais para contar do que o resultado. Hélder Costa, médio do Wolverhampton, Pedro Mendes, central do Montpellier, e Cláudio Ramos, guarda-redes do Tondela, estrearam-se de forma absoluta com a camisola da Seleção Nacional – com o guardião a ser mesmo o primeiro jogador da história da equipa de Viseu a jogar pela seleção.

Hélder Costa, por sua vez, marcou o primeiro dos três golos que a seleção portuguesa apontou este domingo em Hampden Park e juntou-se a um grupo muito restrito que tem estrelas mas também muitos flops: os jogadores que marcaram na estreia pela Seleção Nacional. Ora, integram este grupo nomes como Deco e Nani mas também Makukula e Liedson, avançados que ficaram muito aquém das expectativas ao nível da seleção. Além destes, marcaram também na estreia enquanto internacionais dois jogadores que estão ainda a dar os primeiros passos com a camisola portuguesa e em cujas costas recaem muitas esperanças – Pizzi e João Cancelo.

Marcaram na estreia pela ????????Seleção (Séc. XXI):

➡Deco

➡Nani

➡Makukula

➡Liedson

➡Rúben Micael

➡Pizzi

➡Cancelo

➡HÉLDER COSTA pic.twitter.com/mR6891j8D9 — playmakerstats (@playmaker_PT) October 14, 2018

Para além das estreias, este foi também o jogo dos regressos. Ou de um regresso em particular. Éder, o herói da final de Paris, voltou à titularidade na Seleção Nacional e também aos golos. Ao concretizar da melhor forma um livre marcado por Renato Sanches, o ponta de lança do Lokomotiv Moscovo voltou a marcar por Portugal – não o fazia precisamente desde aquele 10 de julho de 2016, quando foi mais forte do que Koscielny e bateu Lloris para alegria de um país inteiro.

E ainda falta Bruma. O avançado do RB Leipzig assinou aquele que foi, sem sombra de dúvidas, o melhor golo da tarde e – depois de 32 golos em 78 jogos nas camadas jovens – estreou-se a marcar pela Seleção Nacional à 5.ª internacionalização. O jogador ex-Sporting, que depois de um período menos feliz parece ter encontrado o norte na Alemanha, é cada vez mais uma aposta de Fernando Santos e voltou a realizar uma boa exibição, como aliás já tinha feito frente a Itália, em setembro, em jogo a contar para a Liga das Nações.

Bruma estreia-se a marcar pela ????????Seleção, na sua 5.ª internacionalização ➡Pelas camadas jovens da Seleção, Bruma marcou 32 ⚽golos em 78 jogos pic.twitter.com/ELTRsKchfW — playmakerstats (@playmaker_PT) October 14, 2018

