Ken Block mostra que, afinal, nem tudo corre bem

A Amazon Prime vai lançar The Gymkhana Files, uma série de documentários sobre o making of das exuberantes gincanas que Ken Block executa com uma precisão milimétrica, a bordo dos seus fabulosos carros de competição. Além de registos impressionantes, a série revela que nem sempre tudo corre bem para o piloto acrobata, pois os toques sucedem-se até tudo ficar perfeito.

O primeiro episódio vai para o ar a 16 de Novembro, onde o tema é o que está por trás das cenas do Gymkhana 10, em que o piloto e a sua equipa estão a trabalhar há quase um ano. Tudo para superar as visualizações dos vídeos anteriores, sabendo que só o Gymkhana 9 ultrapassou os 32 milhões.

Mas o que a série permite é desvendar os segredos e truques de Ken Block, a forma como parece estar sempre nos limites, mas às vezes vai para além deles, passando a milímetros dos obstáculos e, por vezes, contactando com os muros, paredes e postes de forma bastante violenta. Espreite aqui para ver o que o espera:

Vão ser oito os episódios da série The Gymkhana Files, com o primeiro a ir para o ar a cerca de um mês da publicação do próximo vídeo de Block, previsto para 7 de Dezembro. Os veículos a utilizar continuarão a ser o Hoonicorn V2, com 1.400 cv, o Ford Escort Cosworth e o Ford RS200.

Como a criatividade de Ken Block não pára, o piloto ‘expandiu-se’ desde que publicou em 2016 o Gymkhana 9. Complementou a oferta com a Terrakhana e a Climbkhana, a primeira a viver das habilidades do piloto no deserto e a segunda a mostrar como o Hoonicorn V2 consegue subir a rampa de Pikes Peak a andar mais de lado do que para a frente. Como é característico de Ken Block. Veja aqui um teaser para o Gymkhana 10:

