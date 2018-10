O sol brilhou no Parque Eduardo VII e quem aproveitou o domingo para espreitar as propostas dos criadores nacionais vestiu-se de acordo com a meteorologia. Viram-se chapéus, óculos de sol, roupas esvoaçantes e cores garridas, até porque nunca se sabe quantos mais dias de sol restam a Lisboa.

A ModaLisboa despediu-se assim do verão que está por vir. Regressa em outubro, no Pavilhão Carlos Lopes. Até lá, mate saudades com esta fotogaleria.

Texto de Mauro Gonçalves, fotografia de André Dias Nobre.

