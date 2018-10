Queda de árvores, alguns desalojados e milhares de portugueses sem eletricidade: o Leslie atravessou Portugal

Mais de 700 ocorrências, várias vias cortadas em Leiria e Coimbra e mais de 15 mil consumidores sem luz elétrica: é este o ponto da situação ao início da madrugada de domingo, horas depois de o Leslie ter entrado em Portugal continental pela zona da Figueira da Foz, após um desvio inesperado em direção ao norte do distrito de Lisboa, onde deveria ter aterrado. Apesar de se ter registado um abrandamento na velocidade do vento, que chegou a ultrapassar os 100 km/h, e de uma melhoria nas condições meteorológicas, a Proteção Civil não quer afirmar, para já, que o pior já passou.

À medida que a noite avança e a tempestade tropical continua o seu caminho em direção ao distrito de Bragança, espera-se que o número de ocorrências continue a aumentar, sobretudo nas zonas mais afetadas — Lisboa, Leiria e Coimbra. Apenas de manhã (está marcada uma conferência de imprensa para as 9h) será possível saber em concreto os danos provocados pela maior tempestade a afetar Portugal desde 1842, altura em que um furacão devastou a ilha da Madeira antes de seguir rumo ao sul de Espanha.

“Ainda não podemos dizer que o pior já passou”, afirmou Luís Belo Costa, da Proteção Civil, na última atualização feita já depois da meia-noite na sede do organismo, em Carnaxide. “Ainda estamos num momento muito intenso da tempestade”, o que significa que a avaliação é ainda “muito prematura”. “As ocorrências continuam a registar-se a um ritmo elevado”, lembrou o comandante, adiantando que os problemas causados pela passagem do Leslie dizem sobretudo respeito à queda de árvores. Até às 00h20, tinham caído cerca de 500. Perto das três da manhã, a situação era a seguinte:

Desvio na trajetória afastou Leslie da zona de Lisboa

Desde o início que o Leslie foi apontado como sendo um furacão imprevisível. De tal forma que, ao aproximar-se da costa de Portugal, acabou por alterar a sua trajetória, entrando no país num ponto mais a norte do que era esperado. Por causa disso, a zona da grande Lisboa, que as autoridades esperavam ser a mais afetada pela passagem da tempestade tropical, acabou por não o ser. O encerramento da circulação rodoviária nas pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, que chegou a ser noticiado por alguns órgãos de comunicação, também não se verificou. Apenas as ligações marítimas entre Belém, Trafaria e Porto Brandão foram canceladas.

Ainda assim, Lisboa foi uma das cidades que mais ocorrências registou — 133, ao todo. A maioria foram queda de árvores. Desde o início que as autoridades alertaram para a possibilidade de tal vir a acontecer, apelando à população para que se afastasse das zonas arborizadas e da costa por causa da agitação marítima. Foi por essa razão que a Avenida Marginal foi encerrada ao trânsito entre a Parede e Carcavelos, no sentido Cascais-Lisboa, ao início da noite de sábado. A circulação foi restabelecida algumas horas depois, por volta das 21h.

A situação começou a melhorar na capital por volta das 23h, altura em que os ventos fortes começar a fustigar os distritos de Leiria e Figueira da Foz. Segundo o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, que acompanhou o desenrolar dos acontecimentos a partir da sede da Proteção Civil no Monsanto, foram mobilizadas cerca de 750 pessoas das várias áreas da Câmara.

Figueira da Foz foi a zona mais afetada

O Leslie entrou em Portugal pela zona da Figueira da Foz, com a cidade do distrito de Coimbra a ser a mais afetada durante a noite deste sábado. O vento forte que se fez sentir na localidade criou o pânico entre a população que, apanhada de surpresa com a súbita intensificação das rajadas, se viu obrigada proteger-se junto a arcadas de prédios enquanto sinais de trânsito e árvores eram arrancados do chão.

Um morador, Jorge Dâmaso relatou à SIC Notícias os momentos de pânico que se seguiram à intensificação do vento, que terá acontecido por volta das 23h. “Há carros danificados por causa das árvores, há estores de varandas que voaram. [Foi] uma coisa impressionante, jamais vista”, afirmou Jorge Dâmaso, que também ficou sem estores e sem luz em casa.

O mau tempo obrigou também a reter cerca de 800 pessoas no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, onde decorreu um concerto da fadista Carminho. Ninguém ficou ferido.

Rajadas atingiram os 176 km/h na região mais crítica

Foi também na Figueira da Foz que foram registadas rajadas de 176 km/h, o valor máximo em Portugal continental, revelou Diamantino Henriques, delegado regional do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) e delegado nacional da Comissão Internacional de Furacões, em declarações à SIC Notícias durante a noite de sábado.

Segundo o especialista, o agravamento súbito da região da Figueira da Foz poderá ter sido provocado por uma mudança brusca na direção do vento. Isso deverá voltar a acontecer quando o furacão chegar à zona de Bragança, e o “vento inicial de quadrante sul mudar para o quadrante norte”.

Mais de 15 mil habitações ficaram sem energia elétrica

Pelo menos 15 mil clientes da EDP — que ativou o estado de alerta em Portugal continental devido à passagem do Leslie, reforçando as equipas operacionais de prevenção e suspendendo os cortes de eletricidade programados — ficaram sem luz elétrica em casa. Segundo Fernanda Bonifácio, diretora de distribuição, as zonas mais afetada são as da Marinha Grande, Pombal e Leiria, que representam “uma área muito significativa” da extensão dos danos.

Estes números não são, contudo, definitivos, como explicou a responsável à Agência Lusa. “Só será possível ter uma noção mais clara na madrugada [de domingo], quando se conseguirá fazer uma avaliação. Temos equipas de emergência no terreno, mas só quando as coisas acalmarem é que conseguiremos avaliar”, afirmou.

Além destes concelhos, também os de Lisboa e Loures registaram falhas no fornecimento de energia. O distrito de Coimbra também foi afetado, com muitos clientes da Figueira da Foz a relataram não haver luz em casa ou na rua.

Mais de 700 ocorrências mas nenhuma situação grave

Até perto da uma da manhã deste domingo foram registadas 82o ocorrências, mas é provável que o número continua a aumentar com o passar das horas. Destas, cerca de 506 são de quedas de árvores e as restantes têm a ver com estruturas. Mais de 190 dizem respeito ao distrito de Leiria e 139 ao de Coimbra.

Segundo informações avançadas pelo INEM não há registo de situações graves nem de vítimas mortais, mas a emergência médica vai continuar com o mesmo grau de alerta durante as próximas horas. Ainda de acordo Diamantino Henriques, “o pior já terá passado em termos de intensidade”. “No entanto, as regiões onde [o Leslie] irá passar nas próximas horas irão sentir um aumento significativo da velocidade do vento”.

Houve, contudo, alguns deslocados, sobretudo devido a danos provocados em habitações. Em Coimbra, os concelhos mais afetados foram os de Figueira da Foz, Coimbra, Soure, Condeixa, Cantanhede e Mire, adiantou à SIC Notícias Carlos Luís Tavares, do CDOS de Coimbra. Os ventos fortes que se fizeram sentir nos concelhos fizeram voar os telhados de algumas habitações, o que levou a Proteção Civil a organizar o realojamento de alguns moradores por considerar que “não havia condições de habitabilidade”. Estas pessoas já foram realojadas, de acordo com Carlos Luís Tavares. O responsável deu ainda conta da existência de alguns feridos ligeiros.

A agência Lusa confirmou que o mau tempo desalojou também 50 utentes de um parque de campismo no concelho de Alcobaça.

Leslie segue para Espanha através de Bragança. Mau tempo irá manter-se ao longo do dia de domingo

Segundo informações fornecidas pelo IPMA, o Leslie avançará pelo distrito de Coimbra, Viseu, pelo norte de Aveiro, Porto e Vila Real durante a madrugada deste sábado. “Deverá sair pela parte norte de Bragança”, chegando a Espanha na manhã de domingo, de acordo com o Centro Nacional de Furacões norte-americano (NHC). Na última atualização, o NHC refere que o Leslie desloca-se a uma velocidade de de 56 km/h, com ventos de 110 km/h e rajadas fortes. Ao chegar ao território português, a tempestade perdeu intensidade mas ganhou velocidade.

Apesar de o Leslie só chegar a Espanha no domingo, este já se faz sentir no país vizinho. Um vídeo partilhado no Twitter mostra a queda de chuva intensa em Badajoz, na fronteira com Portugal:

O mau tempo também continuará a fazer-se sentir em Portugal ao longo do dia de domingo. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) está previsto “vento forte a muito forte com rajadas, agitação marítima forte e períodos de chuva por vezes forte”.

PREVISÃO PARA AMANHÃ (Continente)

Passagem do ciclone LESLIE. Até à manhã: vento forte a muito forte com rajadas, agitação marítima forte e períodos de chuva por vezes forte. — IPMA (@ipma_pt) October 13, 2018

