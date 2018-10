Câmara Municipal de Lisboa diz que SMS da EMEL foi “uma situação excecional”

A Câmara Municipal de Lisboa explicou que a decisão de enviar uma mensagem de texto de alerta devido à aproximação da tempestade Leslie foi tomada no próprio sábado, durante uma reunião à hora de almoço entre a Proteção Civil nacional e municipal, a Polícia Municipal e o Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa. Em resposta à TSF, a autarquia considera que se tratou de “uma situação excecional” em que se decidiu ser importante utilizar a base de dados da EMEL para “prevenir os efeitos da tempestade”.

“Atendendo ao tamanho da base de dados da EMEL, e dada a necessidade de alertar o maior número de pessoas, a Proteção Civil municipal considerou relevante usar, também, este meio complementar de informação aos cidadãos”, afirmou a Câmara de Lisboa.

A autarquia liderada por Fernando Medina acrescentou ainda que a mensagem de texto foi enviada “antes das 18h de sábado” – ainda que muitas pessoas tenham recebido a SMS várias horas depois — e que terá sido o sistema utilizado a demorar a “processar o envio de mensagens, saindo em lotes e com atraso manifesto”.

De recordar que, no seguimento do envio das mensagens durante o dia de sábado e ainda a manhã de domingo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados revelou ter recebido três queixas e anunciou ainda a abertura de um processo de averiguação para perceber as circunstâncias da SMS enviada pela EMEL.

