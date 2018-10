“Clube Republicano”. O quadro que Donald Trump pendurou numa das paredes da Casa Branca

Barack Obama é um conhecido apreciador de arte moderna. George W. Bush, por outro lado, tem como passatempo a pintura. E Donald Trump, ao que parece, também gosta de decorar as paredes da Casa Branca com vários quadros. O mais recente — que apareceu no background de uma entrevista que o presidente dos Estados Unidos deu ao programa 60 Minutos, da CBS — é “Clube Republicano”, uma pintura a óleo que representa Donald Trump a conversar à mesa com vários ex-presidentes republicanos.

No quadro — em conjunto com o atual presidente, que surge bastante mais magro do que é realmente –, é possível identificar Abraham Lincoln, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Teddy Roosevelt, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H. W. Bush e o filho, George W. Bush. Mais atrás, num plano mais esbatido, estão ainda Calvin Coolidge e Warren G. Harding. Trump parece estar a beber coca-cola – mas light, já que, segundo as notícias que retratam os bastidores da vida do presidente dos Estados Unidos, é a única que bebe.

oh my god, it's hanging in the white house pic.twitter.com/wrq8eo7Bvx — Josh Billinson (@jbillinson) October 15, 2018

A pintura foi um presente de Darrell Issa, um congressista republicano da Califórnia, para Donald Trump. O autor é Andy Thomas, um pintor do Missouri que, normalmente, representa situações ligadas a cowboys e ao old west. Em declarações ao The Daily Beast, Andy Thomas revelou que o presidente norte-americano lhe telefonou para o congratular pelo quadro. “Ele ligou-me de forma muito graciosa para dizer o quanto tinha gostado. Fez muitos elogios. Comentou que já tinha visto muitos quadros dele e raramente gostava. E tem razão. É difícil pintá-lo. Há coisas muito más por aí”, contou o artista.

Andy Thomas contou ainda que não sabia que Donald Trump tinha mesmo pendurado a pintura na Casa Branca e só descobriu quando viu a entrevista do presidente na televisão. “Fiquei extasiado. Muitas das vezes os presentes não são pendurados, são só guardados num armário qualquer. Descobrir que foi mesmo pendurado é uma maravilha”, congratulou-se.

