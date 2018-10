Doença rara está a paralisar crianças nos Estados Unidos

Com a quantidade de doenças existentes é quase impossível criar-se vacinas de prevenção para todas. Agora vários casos de mielitis flácida aguda (em inglês AFM) estão a causar o pânico nos EUA. Há registo de pelo menos 6 casos de crianças infetadas no Minnesota, mas de acordo com o jornal Daily Mail já há 38 casos contabilizados no país.

A mielitis flácida aguda afeta o sistema nervoso, em particular, a medula espinal. Isso faz com que os músculos e os reflexos do corpo não funcionem normalmente, provocando debilidade muscular repentina nos braços e nas pernas, rigidez do pescoço, afecta as pálpebras dos olhos e provoca dificuldade em engolir ou falar. Qualquer pessoa pode contrair esta doença ou infeções neurológicas similares, sendo que a maioria dos casos conhecidos acontece em crianças com idade inferior a 10 anos.

Um dos casos conhecidos é o de Elizabeth Storrie. A menina de 5 anos, que vive no Texas, deslocou-se ao pediatra queixando-se de rigidez e debilidade. Os pais pensavam que estava com uma dor de garganta forte, mas acabou por lhe ser diagnosticada a doença. ”Não conseguia sentar-se nem manter-se de pé, bem como levar o braço direito”, conta ao El Español. A criança esteve 28 dias no hospital nos cuidados intensivos e apenas se conseguia alimentar através de uma sonda. Agora e com a ajuda de fisioterapia intensiva, já está completamnete recuperada.

Desde agosto de 2014 que há conhecimento de um cada vez maior números de casos. O registo foi feito através de um relatório realizado pela Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) e desde aí que a equipa ”trabalha arduamente para combater melhor esta infeção”.

Em 2016, houve até 148 casos registados em cerca de 39 estados do distrito de Columbia.

Apesar de ser considerada uma doença rara e de ter sintomas muito parecidos a doenças comuns (como o polivírus e o vírus do Nilo Ocidental), a patologia é ainda pouco frequente. Menos de um por cada milhão de pessoas contraiu a doença, refere o CDC.

