“Faz parecer que as pessoas estão a nascer”: o cachecol polémico da Fendi que custa 850 euros

Era apenas um cachecol que integra a nova coleção da Fendi, a famosa marca de luxo italiana dirigida por Karl Lagerfeld. Chama-se “The Touch of Fur”, o toque da pele, em português, e está disponível em três cores – rosa, azul e vermelho. Foi anunciado pela primeira vez ao público na passada sexta-feira e foi nessa altura que a Fendi percebeu que este não seria apenas mais um cachecol. Pelo menos a versão rosa.

A opinião dos utilizadores do Twitter que rapidamente partilharam a imagem da peça de seda foi bastante assertiva: o novo cachecol da Fendi, na sua versão rosa, parecia uma vulva. “Faz parecer que as pessoas estão a nascer”, disseram algumas pessoas. O cachecol “The Touch of Fur”, que será colocado à venda por 750 libras, algo como 850 euros, originou comentários, reações e muito alarido – mas não pelos motivos que a Fendi, com toda a certeza, quereria.

Omfg… it’s rather , ermmmm .. ???? pic.twitter.com/HmKcELzfLg — Filthy Remainer Sharon (@Marshall5Sharon) October 12, 2018

Na verdade, a marca italiana apressou-se a retirar do seu site a página da versão rosa do cachecol, ao passo que manteve online as opções em azul, vermelho e ainda rosa mas sem o pêlo de raposa do design original. Se o cachecol vai ou não para as lojas na sua versão inicial, permanece um mistério; mas que esta é já uma das peças mais mediáticas e polémicas da Fendi, disso não há dúvidas.

Continuar a ler