Fronteira entre Jordânia e Síria reabre esta segunda-feira

As grades de metal do posto jordano de Jaber que liga a Nassib, na Síria, foram levantadas às 8h desta manhã (5h em Lisboa) permitindo a passagem para território sírio de várias viaturas com matrícula jordana, conta a agência France Presse. A porta-voz do governo jordaniano, Yumana Gunaimat, informou que os comités técnicos conjuntos da Jordânia e Síria “concluíram e aprovaram os trâmites definitivos necessários” para reabrirem a passagem. A fronteira entre “os dois países irmãos é uma artéria vital para o movimento comercial entre a Jordânia e a Síria, e para os demais países” da região, acrescenta.

A fronteira de Nassib, na passagem no sul da Síria, estava fechada desde 2015, o que interrompeu uma rota crucial para centenas de camiões por dia, que transportavam mercadorias entre a Turquia e o Golfo e o Líbano e o Golfo, um comércio que rendia bilhões de dólares por ano.

Desde então, a única fronteira síria aberta para passagem é com o Líbano, que também não tem outras fronteiras em funcionamento. Já os limites com a Turquia ainda estão fechados em áreas mantidas pelo governo Sírio e abertos apenas em territórios controlados pelos rebeldes.

O governo sírio também confirmou esta reabertura, segundo anunciou este domingo a agência de notícias do país, “Sana”.

