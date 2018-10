Galamba será secretário de Estado da Energia. Perestrello e Caldeira Cabral voltam ao Parlamento

O deputado socialista João Galamba será o secretário de Estado da Energia, pasta que agora passou para a tutela do Ambiente. Galamba é vice-presidente da banca parlamentar do PS e já foi porta-voz dos socialistas. É colocado na ala mais à esquerda do partido e a escolha poderá ser uma forma de responder aos que olham para a saída de Jorge Seguro Sanches da Energia como uma decisão para acalmar as grandes empresas de energia, em particular a EDP. O Observador apurou também que o secretário de Estado da Defesa Marcos Perestrello não será reconduzido.

O Observador tentou contactar João Galamba, mas não foi possível até ao momento da publicação deste artigo. A SIC Notícias avançou que Galamba seria o sucessor de Seguro Sanches na Energia, informação que foi confirmada pelo Observador, que apurou também que Marcos Perestrello vai voltar ao Parlamento para ocupar o cargo de deputado para o qual foi eleito em 2015. Esta informação foi, entretanto, confirmada pelo próprio.

O mesmo vai acontecer com o ex-ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral que nas legislativas foi eleito deputado pelo círculo de Braga. Era então o cabeça de lista do PS pelo distrito, mas como candidato independente. Caldeira Cabral foi para o Governo depois de ter colaborado na elaboração do Programa de Governo de António Costa, tal como anteriormente já tinha estado ao lado de António José Seguro, antigo líder socialista, como seu conselheiro em matérias relativas ao Quadro Comunitário de Apoio e os fundos comunitários.

