Lisboa com orçamento consolidado de 1,38 mil milhões de euros para 2019. “Um dos maiores de sempre”

A Câmara de Lisboa prevê para 2019 um orçamento consolidado de 1,38 mil milhões de euros, mais 8,3% em relação ao ano anterior, revelou o vereador das Finanças, salientando ser este “um dos maiores orçamentos de sempre”.

Para este ano, a autarquia prevê um orçamento consolidado de 1,28 mil milhões de euros.

No orçamento consolidado são consideradas as contas da Câmara Municipal de Lisboa (CML) em conjunto com as das empresas do universo municipal, como a Carris, a EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa), a SRU (Sociedade de Reabilitação Urbana), a EGEAC (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural) e a Gebalis (Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa).

Sem considerar os valores destas empresas, o município tem um orçamento de 1,18 mil milhões de euros previstos para 2019, quando no ano passado era de 1,09 mil milhões.

“Com este orçamento, o município de Lisboa tem plena consciência na exigência que lhe está a ser colocada para o executar. Vai ser um ano muitíssimo exigente para os seus dirigentes e trabalhadores, porque é um dos maiores orçamentos de sempre do município e, portanto, ele implica uma responsabilidade acrescida”, afirmou hoje o vereador, durante a apresentação do orçamento municipal aos jornalistas, nos Paços do Concelho.

O documento irá ser apreciado em reunião de Câmara no final de outubro, necessitando depois do aval da Assembleia Municipal de Lisboa.

